Kettershausen

22.10.2023

Der TSV Kettershausen ist "einfach zu grün“

Der Einsatz stimmte auch diesmal beim TSV Kettershausen (blaue Trikots). Dafür stellten sich die Spieler des Aufsteigers überaus unclever an. Foto: Horst Hörger

Plus Kettershausen kassiert in Überzahl zwei Gegentore und verliert das Kellerduell. Das versteht nicht einmal der Trainer des Gegners Türkspor Neu-Ulm.

Von Michael Schuster

Es gäbe viele Sprüche fürs Phrasenschwein, die das Duell der beiden Kellerkinder Kettershausen und Türkspor Neu-Ulm II beschreiben könnten. Letztendlich gewann Türkspor bei den Unterallgäuern mit 3:2, wusste am Ende aber selbst nicht genau, wieso und warum.

„Wir sind einfach zu grün und stellenweise auch zu blöd. So haben wir in der Bezirksliga nichts verloren“, polterte Kettershausens Trainer Ralph Amann nach dem Schlusspfiff. Seine Mannschaft hatte zuvor einen ihrer besseren Auftritte hingelegt. „Arroganz“ bei der Verwertung der eigenen Chancen gegen einen Gegner in Unterzahl und „Naivität“ ließen den Schuss dann aber doch nach hinten losgehen. Selbst Türkspors Trainer Benni Huber, der wegen akuten Personalmangels selbst zwischen den Pfosten stand und mit starken Paraden gegen Lukas Stiegler (62.), Jefferson Gallego und im Nachschuss Thomas Herz (79.) seinen Beitrag zum schmeichelhaften Erfolg leistete, musste eingestehen: „Dieses Spiel dürfen die niemals aus den Händen geben.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

