Kettershausen

vor 17 Min.

Schützin Ronja Gmeinder aus Kettershausen träumt von Olympia

Plus Der Aufwand hat sich gelohnt: Ronja Gmeinder ist deutsche Meisterin mit der Sportpistole.

Ein Plakat weist schon am Ortseingang darauf hin: Der Schützenverein Tell Kettershausen-Bebenhausen ist stolz auf Ronja Gmeinder. Die Nachwuchsschützin hat sich in der Disziplin Sportpistole den Titel der deutschen Juniorenmeisterin erkämpft, mit der Luftpistole wurde sie Vizemeisterin. Damit ist die 18-Jährige der Verwirklichung ihres großen Traums ein wenig nähergekommen: „Ich möchte mich für die Olympischen Spiele im Jahr 2028 in Los Angeles qualifizieren.“

Schon als Kind hat Ronja Gmeinder mit dem Schießsport begonnen. Da ihre Eltern und ihr älterer Bruder beim Schützenverein Tell aktiv sind, durfte sie beim Nikolaus- und beim Osterhasen-Schießen dabei sein. Mit Sondergenehmigung des Landratsamtes Unterallgäu ging die talentierte Nachwuchsschützin später mit dem Luftgewehr an den Schießstand. Bereits ein Jahr später testete sie ihre Zielsicherheit mit der Luftpistole. Obwohl das Schießen mit diesem Sportgerät noch anspruchsvoller und schwieriger ist, war sie gleich mit Feuereifer dabei. Sie erinnert sich: „Ich war damals das einzige Mädchen, das bei den Tell-Schützen mit der Luftpistole trainiert hat.“

