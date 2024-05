Rhönrad-Turnerin des TV Senden-Ay fährt zur Weltmeisterschaft

Es war spannend, aber am Ende reicht es für Lea Gmeiner vom TV Senden-Ay. Eine ihrer jungen Vereinskameradinnen schafft es dagegen ganz knapp nicht.

Beim zweiten Qualifikationswettkampf in Kirchweyhe bei Bremen sicherte sich die Rhönrad-Turnerin Lea Gmeiner vom TV Senden-Ay bei den Erwachsenen das Startrecht für die Weltmeisterschaft vom 29. Juli bis zum 3. August im niederländischen Almere. Ihre Vereinskollegin Maxima Negele verpasste dagegen bei der Jugend die Qualifikation sehr unglücklich.

Ihre zwölf Punkte hätten normalerweise gereicht für einen Platz im Nationalkader und damit einen Start bei der EM. Eine Konkurrentin aus Leverkusen lag allerdings gleichauf mit Negele, das technische Komitee und die Bundestrainerin entschieden sich aufgrund der größeren Erfahrung letztlich für sie.

Auch Lea Gmeiner musste kämpfen. Ihr fünfter Platz aus dem Vorkampf war alles andere als eine sichere Bank. Nach dem ersten Durchgang, dem Kür-Sprung, sah es noch schlechter aus, denn zwei ungewohnt schwache Sprünge katapultierten die Sendenerin aus den Top-Fünf.

Bei der Kür-Geraden mit Musik konnte Lea Gmeiner das Kampfgericht von sich überzeugen, was ihr im Vorkampf noch nicht gelungen war. Mit einer deutlichen Leistungssteigerung schob sich die Turnerin aus Senden wieder zurück ins Qualifikationsfeld. In der letzten Disziplin, der Kür-Geraden, ließ Lea Gmeiner dann keinen Zweifel mehr daran, dass sie ins Nationalteam gehört. Trotz eines Sturzes reichten die Punkte, um den fünften Platz zu sichern und sich somit zum zweiten mal in Folge für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.