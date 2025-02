Für die Landesligisten beginnt die Mission Klassenerhalt

Ab sofort rollt der Ball auch in der Landesliga wieder. Mit drei Nachholspielen startet die Abstiegsrunde am Samstag in die restliche Spielzeit. Zwei Teams aus dem Bezirk sind direkt betroffen: Für Aufsteiger Türkgücü Ulm geht es beim FC Mengen darum, schnell und frühzeitig die Weichen auf Klassenerhalt zu stellen. Mit einem Sieg in der Fuhrmannsstadt können sich die Ulmer an die Tabellenspitze der Abstiegsrunde setzen und so eine perfekte Grundlage schaffen. Anstoß ist um 15 Uhr. Alles andere als erwartet und erhofft findet sich mit Türkspor Neu-Ulm auch der zweite türkische Verein der Region in eben dieser Abstiegsrunde wieder.

