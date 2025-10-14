Im DAV-Kletterzentrum in Neu-Ulm geht es für die Elite hoch hinaus

Die DAV-Kletterwelt in Neu-Ulm war Schauplatz der deutschen Meisterschaften im Lead-Klettern. Insgesamt gingen 33 Frauen und 32 Männer an den Start. Im Finale der jeweils acht besten Athletinnen und Athleten sicherten sich Anna Maria Apel vom DAV München-Oberland und Yannick Nagel vom DAV Mannheim die Titel. Nach den Titelkämpfen im Bouldern im März und im Speed-Klettern im August bildete die DM in der Disziplin Lead den letzten nationalen Höhepunkt des Jahres. Im Finale trat Apel als letzte Athletin an die Wand. Die 20-Jährige blickt bereits auf eine lange Saison mit Weltcups und der Weltmeisterschaft in Seoul zurück. Das letzte große Ziel des Jahres 2025: die Titelverteidigung bei den deutschen Meisterschaften. Nach einem souveränen Auftritt im Halbfinale mobilisierte die Münchnerin noch einmal all ihre Kräfte und kletterte an der Finalroute mit einer Wertung von 54+ am höchsten. Den zweiten Platz belegte Ronja Witt (DAV Sächsischer Bergsteigerbund), gefolgt von Annika Müller (DAV Augsburg) auf Rang drei.

Das sagt Titelverteidigerin Anna Maria Apel zum Wettkampf

Apel sagte: „Es war richtig schwer, mit dem großen Druck klarzukommen – mental einer der anstrengendsten Wettkämpfe überhaupt. Nach einer erfolgreichen Saison wollte ich sie unbedingt mit der Kirsche auf dem Sahnehäubchen krönen. Im Halbfinale lief es super, im Finale habe ich dann gemerkt, dass die Körner fehlen. Aber das Publikum hat mich getragen.“

Yannick Nagel hat schon 2022 in Neu-Ulm den Titel gewonnen

Auch bei den Männern setzte sich mit Yannick Nagel der Favorit durch. Der 19-Jährige erreichte in der Saison 2025 bei vier von sechs Weltcups das Halbfinale. Bei der DM kletterte der Sportsoldat durchweg souverän und zeigte besonders im oberen Drittel der Finalroute an den letzten harten Zügen seine Stärke. Erst knapp unter dem Top-Griff kam er nicht weiter und sicherte sich mit einer Wertung von 46 den Sieg. Platz zwei ging an Erik Pollak (DAV Wetzlar), Platz drei an Philipp Göthert (DAV Rheinland-Köln). Er meinte nach dem Wettkampf: „Ich habe 2022 hier in Neu-Ulm schon etwas überraschend gewonnen, dieses Jahr kam ich mit einer Favoritenrolle her. Jetzt abliefern zu können, war super cool – die perfekte Krönung meiner Saison. Nach der langen Saison war ich zwar platt, habe mir die Motivation aber eingeredet – das hat super funktioniert. Wenn ich das nächstes Jahr auch bei den Weltcups so umsetzen kann, wäre es perfekt.“