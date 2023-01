Im Tischtennis geht es jetzt um Nachhaltigkeit

Plus Der TTC Neu-Ulm hat mit seinem Pokalsieg regionale Sportgeschichte geschrieben. Unser Autor meint: Jedwede Relativierung des Erfolgs ist unangebracht.

Der Schreiber dieser Zeilen macht diesen Job nun auch schon ein paar Jahrzehnte lang. Er kann sich an ein paar ganz wenige nationale Titel erinnern und auch das nur noch dunkel. Die Ulmer Basketballer haben 1996 mal den Pokal gewonnen, die Ulmer Volleyballerinnen vor genau 20 Jahren sogar das Double aus Meisterschaft und Pokal. Jetzt haben die Tischtennisspieler des TTC Neu-Ulm mit ihrem Pokalsieg regionale Sportgeschichte geschrieben und jedwede Relativierung dieses Erfolgs ist unangebracht.