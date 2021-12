Fünf Weißenhorner Sportvereine packen es jetzt zusammen an

Plus Fünf Sportvereine gründen in Weißenhorn eine Interessengemeinschaft. Wo sie die Herausforderungen der Zukunft sehen und wie sie diese gemeinsam meistern wollen

In der Fuggerstadt gibt es ein reges und vielfältiges (Sport-) Vereinsleben. Der Nachteil daran: Wenn es darum geht, gemeinsame Interessen etwa gegenüber der Kommune zu formulieren und durchzusetzen, dann haben diese Vereine bisher nicht mit einer Stimme gesprochen. Ändern soll sich das mit der Gründung der Weißenhorner Interessengemeinschaft Sport (WIS), der fünf Vereine angehören, die zusammen etwa 4000 Mitglieder repräsentieren. Die Vereinschefs Rene Räpple als Sprecher der WIS (FV Weißenhorn), Jürgen Bischof (TSV Weißenhorn), Jürgen Miller (SV Grafertshofen), Holger Weber (TC Weißenhorn) und Raymond Jahn (TS Weißenhorn) stellten ihr Projekt jetzt vor.