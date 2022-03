Der FV Altenstadt kommt gegen den SV Oberroth spät, aber gewaltig

Plus Sieg im Verfolgerduell gegen den SV Oberroth. Dessen Trainer spricht von einem 0:0-Spiel.

Im Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga A Iller zwischen dem FV Altenstadt und dem SV Oberroth hieß es am Ende durch zwei späte Tore 2:0 für die Hausherren. Damit bleibt der FVA zwar auf dem dritten Tabellenplatz, verkürzte aber den Abstand auf den Zweiten Türkspor Neu-Ulm II auf einen Zähler. Andreas Betz, der enttäuschten Spielertrainer der Gäste, sprach hinterher von einem typischen 0:0-Spiel: „Beide Teams haben sich größtenteils neutralisiert und sich wenig Torchancen erarbeitet, deswegen wäre ein torloses Unentschieden eher gerecht gewesen.“ Sein Altenstadter Kollege Dardan Morina sah dies naturgemäß anders: „Aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg für uns schon in Ordnung. Der erste Durchgang war ja eher ausgeglichen.“