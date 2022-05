Der SV Oberelchingen mischt weiter ganz oben mit

Oberelchingen muss allerdings die heftige Gegenwehr des TSV Pfuhl brechen.

Das bayerische Derby in der Fußball-Kreisliga A Donau zwischen dem TSV Pfuhl und dem SV Oberelchingen endete mit 3:1 für den SVO. Damit machte die Mannschaft von Trainer Thomas Kühn einen Platz gut im Kampf um die Titelvergabe und rangiert nun hinter dem SV Offenhausen auf Rang zwei. Die Gäste taten sich lange Zeit allerdings ziemlich schwer gegen die Hausherren, die alles in die Waagschale warfen, um den drohenden Abstieg zu verhindern. Die Partie brauchte lange, um einigermaßen in Schwung zu kommen. Dennoch war Kühn am Ende sehr zufrieden mit seiner Truppe: „Wenn man die gesamte Spielzeit betrachtet, denke ich schon, dass wir verdient gewonnen haben, weil wir uns mehr um Offensivaktionen bemüht haben und diese auch hatten.“

Die erste Hälfte verlief absolut ausgeglichen. Hier blieben die Oberelchinger den Beweis schuldig, eine Spitzenmannschaft zu sein. Lediglich eine ansehnliche Gelegenheit stand zu Buche, als Sebastian Högg das Leder auf Stefan Karrasch durchsteckte, der aber am Ende zu weit vom Tor abgedrängt wurde (22.). Auf der Gegenseite war aber auch nur eine Chance für Sebastian Bichofsberger zu verzeichnen, der an Torhüter Isaac Amoh scheiterte (37.). Ansonsten neutralisierten sich beide Teams weitgehend im Mittelfeld. Kühn bemängelte: „Der letzte und entscheidende Pass in die Spitze hat gefehlt.“

Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste durch den Treffer von Joel Berger gleich die Marschroute fest (53.). Anschließend war der SVO das aktivere Team, jedoch ohne allzu viel Torgefahr zu versprühen. Für das 2:0 benötigte er die Mithilfe der Pfuhler Abwehr in Person von Daniel Kreitmeier, nach dessen Rückpass der Ball vorbei an Keeper Brian Wiedmann ins eigene Gehäuse kullerte (70.). Somit schien die Vorentscheidung gefallen.

Doch so einfach wollten sich die Hausherren nicht geschlagen geben. Fünf Minuten danach verkürzte Martin Sagert mit einem Schlenzer zum 1:2 und nährte damit die Pfuhler Hoffnungen. Doch kurz vor Spielende fiel das alles entscheidende 3:1 durch Karrasch (83.) für den SV Oberelchingen. Dieser Treffer deckte die Schwächen der Pfuhler im Abwehrbereich auf, die Hintermannschaft sah dabei ganz schlecht aus. Am Ende strahlte ein gut gelaunter Kühn und stellte fest: „Wir haben als Mannschaft und als Einheit die drei Punkte geholt und sind damit weiterhin im Titelrennen vertreten.“ (augo)