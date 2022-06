SV Beuren wahrt seine Aufstiegschance

Der SV Beuren bleibt durch den Sieg in Kettershausen im Rennen um den Bezirksliga-Aufstieg.

Nach dem letzten Spieltag der Saison steht fest, dass der SV Beuren die Vizemeister in der Fußball-Kreisliga A Iller ist. Dafür sorgte die Mannschaft mit einem deutlichen und verdienten 5:1-Sieg beim TSV Kettershausen/Bebenhausen. Voller Stolz lobte der Beurener Spielertrainer John Schewetzky nach der Partie seine Schützlinge: „Es war eine tolle Sache, wie wir als Mannschaft aufgetreten sind und uns noch bis auf Platz zwei der Tabelle vorgearbeitet haben, obwohl sicherlich nicht mehr viele Beobachter mit uns gerechnet hatten.“

In Kettershausen waren die Verhältnisse recht schnell klar. Bereits in der 3. Minute hatte Beurens Torjäger Johannes Maurer die erste Möglichkeit auf dem Schlappen, er scheiterte allerdings an Keeper Stefan Glaser. Nach einer Viertelstunde schlug es dann aber auch im Gehäuse des TSV Kettershausen ein. Nach einer Ecke von Patrick Sauter lenkte Marcel Marz den Ball in die eigenen Maschen (15.). Kurze Zeit später war der zweite Einschlag zu vermelden. Nach einer Hereingabe von Maurer klärte die Kettershausener Abwehr zu lasch und am Ende hatte Enhar Agirbas wenig Mühe, auf 2:0 zu erhöhen (19.). Danach ließen es die Gäste ein wenig ruhiger angehen, ohne jedoch die Partie aus der Hand zu geben. Die Einheimischen waren zwar stets bemüht, in der Summe aber ziemlich harmlos, zudem im Defensivbereich viel zu fahrig und nachlässig. Beweis dafür war das 3:0 durch Maurer, der nach Freistoß von Sauter völlig unbehelligt einköpfen konnte (37.). Kurz vor dem Seitenwechsel wagten sich die Gastgeber doch noch in Richtung Beurener Tor und hatten durch Simon Speiser (40.) und Patrick Westermann (44.) auch zwei Halbchancen zu verbuchen.

Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Hausherren ins Spiel, sie wirkten konzentrierter und kamen in der 50. Minute sogar zum Anschlusstreffer durch Felix Walter. In dieser Phase spielten die Beurener ohne Struktur und versuchten ihren komfortablen Vorsprung nur noch zu verwalten, was ihnen aber nicht sonderlich gut gelang. Mit zunehmender Spieldauer bekamen sie aber wieder die Oberhand und hatten dann auch ihre Chancen. Enhar Agirbas zielte in der 63. Minute noch knapp daneben. In der Schlussphase nickte Schewetzky zum 4:1 ein (85.) und in der Nachspielzeit gelang Simon Glogger mit dem Hinterkopf nach Ecke von Sauter gar noch der hochverdiente 5:1 Endstand. (augo)