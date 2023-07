Kunstturnen

Der Medaillentraum von Alexander Kunz geht in Erfüllung

Plus Der Pfuhler Turner Alexander Kunz und Trainer Rolandas Zaksauskas hatten mit einer Medaille bei der deutschen Meisterschaft geliebäugelt. Am Ende sind es zwei.

Noch Stunden nach Ende der deutschen Meisterschaften in Düsseldorf war Bundesligaturner Alexander Kunz vom TSV Pfuhl von seinen starken Auftritten und seinem großartigen Abschneiden überwältigt und nahezu sprachlos. Ein bisschen hatte er mit einer Medaille in einer Disziplin geliebäugelt, dass es am Ende zwei Silberne waren, dazu weitere gute Plätze, hatte er wohl kaum zu hoffen gewagt.

Rang zwei an den Ringen und am Barren, dazu Platz vier beim Sprung, Rang fünf am Reck und Mehrkampf-Sechster waren für den 20-Jährigen eine tolle Ausbeute und ein klarer Beleg dafür, dass er zu Recht zum Bundeskader zählt und auf die Titelkämpfe bestens fokussiert war. „Ich habe mich sehr gut vorbereitet und gut trainiert“, sagte Kunz. Und weiter meinte er: „Ein so schöner Erfolg kam für mich unerwartet.“ Trainer Rolandas Zaksauskas, der den Neu-Ulmer Kunz seit Kindesalter betreut, war glücklich: „Ich bin sehr zufrieden. Unser Traum war eine Medaille. Zwei Medaillen sind perfekt und besser als erwartet. Das ist eine neue kleine Geschichte für uns.“

