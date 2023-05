Die Turner des TSV Pfuhl geraten im Abstiegskampf unter Druck

In der Deutschen Turn-Liga kassiert der TSV Pfuhl eine unerwartete Niederlage. Nach dem 36:38 in Singen hadern die Sportler mit den Bedingungen in der Halle.

Die Enttäuschung war den Turnern von Bundesligist TSV Pfuhl nach ihrer knappen 36:38 (5:7 Gerätepunkte)-Niederlage beim Abstiegs-Konkurrenten StTV Singen anzumerken. Dass dieser wichtige Wettkampf in die Binsen ging, das hatte mehrere Gründe.

Die Singener hatten personell alles aufgeboten, unter anderem drei italienische Turner aus dem amtierenden Europameisterteam. Zudem gab es eine unerwartete und für den Pfuhler Abteilungsleiter Michael Wolfgang nicht gerechtfertigte Niederlage des Ringe-Welt- und Europameisters Adem Asil an diesem Gerät gegen Marco Lodadio und schließlich war der Hallenboden glatt, was zu zwei Stürzen von Alexander Kunz und Adem Asil führte. Doch Wolfgang sagt auch: „Die Chance zum Sieg war da. Wir haben es selbst verbockt und das ist ärgerlich.“

Alexander Kunz ist bester Bundesliga-Scorer an diesem Wettkampftag

An Alexander Kunz lag es am allerwenigsten, dass der TSV unterlag. Er punktete sehr gut an fünf Geräten, holte insgesamt 19 Zähler und war damit sogar bester Bundesliga-Scorer an diesem Wettkampftag. Enttäuschend war dagegen, dass Mehrkampf-Europameister Adem Asil bei vier Einsätzen zwei Mal leer ausging und dass sein türkischer Landsmann Ferhat Arican zwar an seinem Spezialgerät Barren gegen Julian Weller fünf Punkte für sein Team sicherte, am Seitpferd aber dem Singener Yumin Abbadini einen Fünfpunkte-Sieg überlassen musste. Nachdem die ersten drei Geräte – Boden 4:12, Pferd 5:8, Ringe 4:6 – verloren worden waren, lag Pfuhl zur Pause mit 13:26 zurück. Dann steigerte sich das Team von Trainer Rolandas Zaksauskas erheblich, holte am Barren (9:5) auf und hatte nach den ersten zwei starken Reckübungen von Kunz und Asil beim Stand von 35:38 noch eine Siegchance. Doch Linus Mikschl schaffte gegen Luca Pollin nur ein Unentschieden und der eine Punkt von Timo Rister gegen Marco Rizzo war am Ende zu wenig.

Im Kampf um den Klassenerhalt wird es nun für die Pfuhler eng. Gegen die schwächeren Teams der Liga gab es einen Sieg und eine Niederlage.

Punkte für Pfuhl: Alexander Kunz (19), Adem Asil (7), Ferhat Arican (5), Florian Reindl (4), Timo Rister (1).