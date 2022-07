Laufsport

16:39 Uhr

Auf High Heels über den Münsterplatz: Dieser Lauf ist Kult in Ulm

Lokal Am Freitag kehrt der Beurer Frauenlauf zurück in die Ulmer Innenstadt. 3000 Sportlerinnen sind rund um den Münsterplatz unterwegs - in Laufschuhen oder auf High Heels.

Von Stephan Schöttl

Fürs Laufen mit hohen Hacken gibt es eine ganz simple Regel: Erst die Ferse, dann Ballen und Spitze. Den Fuß von hinten nach vorne abrollen. Das sieht bei manchen Frauen grazil aus, bei anderen ist es eine Zitterpartie. Und noch schwieriger wird all das, wenn es darum geht, möglichst schnell mit diesem Schuhwerk von A nach B zu kommen. So wie beim "Ratter High Heel Run". Einem der Höhepunkte beim Beurer Frauenlauf, der am Freitagabend in die Ulmer Innenstadt zurückkehrt. Das Reglement ist klar definiert.

