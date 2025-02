Besonderer Heimatbesuch: Lea Toran Jenner erhält den "Sportstar"

Am Morgen gab es in Paris noch französisches Frühstück. Ganz klassisch mit Kaffee und Croissant. Dann machte sich Lea Toran Jenner mit den Zug auf den Weg in die Heimat. Besuche in Ulm sind seltener geworden, seit die 32-Jährige als erfolgreiche Artistin durch die Welt tourt. Aber dieser Kurztrip war ihr wichtig. Jenner, die derzeit zweimal täglich auf der Bühne des berühmten Moulin Rouge steht, bekam als Gewinnerin der Aktion „Sportstar des Jahres“ die entsprechende Trophäe überreicht. Anfang des Jahres hatten Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung abgestimmt. Jenner, der allein bei Instagram über 76.000 Menschen folgen, entschied das Voting mit riesigem Vorsprung für sich. Insgesamt waren 3 004 Stimmen abgegeben worden, die Zirkusartistin hatte 2 761 bekommen – beeindruckende 92 Prozent.

„Der Preis ist mir viel wert, weil er aus der Region kommt. Mein Vater wohnt am Eselsberg, da ist auch noch mein Kinderzimmer. Ich gehe in die große weite Welt, aber ich komme auch immer wieder zurück nach Hause. Ich sehe in Ulm Verbindungen und Menschen, die sich mit mir und für mich freuen. Das ist total schön“, sagt sie. Der Sportstar-Pokal bekommt daher einen Ehrenplatz. „Ich glaube, ich nehme ihn mit nach Paris, weil meine Wohnung da noch recht leer ist. Vielleicht stelle ich ihn sogar in meine Umkleidekabine im Moulin Rouge, dann habe ich ihn immer bei mir“, meint die 32-Jährige.

Mit dem Cyr-Rad tritt Lea Toran Jenner im Moulin Rouge in Paris auf

Das Engagement im Varieté im Pariser Stadtviertel Montmartre ist für die Ulmerin ein Höhepunkt in ihrer Karriere. Noch bis Juli präsentiert Jenner dort ihre Show auf dem Cyr-Rad. „Da kommen Touristen aus der ganzen Welt, die sich das anschauen wollen. Da dabei sein zu dürfen, ist echt groß. Jeden Abend ist tolle Stimmung, ich bin sehr gerne da“, erzählt sie. Im Januar hatte sie sich noch einen weiteren Lebenstraum erfüllt: Beim renommierten Zirkusfestival in Monte Carlo, das unter der Schirmherrschaft des Fürstenhauses von Monaco steht, trat sie mit ihrem Bühnenpartner Francis Perreaultverbracht bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft der Artistinnen und Artisten auf. Lea Toran Jenner ist derzeit ungebremst auf dem Weg nach oben unterwegs.

Nichtsdestotrotz freut sie sich auf den Sommer, dann kehrt die Zirkusartistin nach Deutschland zurück. In Neustrelitz, nördlich von Berlin, ist ihre Darbietung mit dem Cyr-Rad Teil der Operette „Die Zirkusprinzessin“. Jenner sagt: „Das ist etwas ganz anderes und für mich Neuland. Aber es passt zu einem meiner großen Ziele, die Zirkuskunst mit anderen Kunstformen zu verbinden.“

Trotz des ganzen Erfolgs vergisst sie ihre Wurzeln nicht und erzählt gerne von ihren Aerobic-Zeiten beim SSV Ulm 1846. „Ich bin irgendwie beides: Was ich auf der Bühne mache, ist Kunst. Aber ich nehme auch an Wettkämpfen teil, und sehe dann den sportlichen Aspekt. Es macht mir Spaß, dann auf den Punkt zeigen zu können, was ich jahrelang geübt habe.“ Immerhin ist die 32-Jährige auch amtierende Cyr-Rad-Weltmeisterin.

Der Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm unterstützt die Aktion

Das ist auch Hans-Peter Linder nicht entgangen. Er war bei der Preisübergabe im Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm Gastgeber und ist großzügiger Unterstützer der Sportstar-Abstimmungen. „Aus Liebe und Leidenschaft zum Sport. Wir leben Sport und wir verkaufen Sport. Das ist für uns eine Herzensangelegenheit. Der Sport verbindet und schafft Gemeinschaft. Das ist in der heutigen Zeit immens wichtig“, erklärt er das Engagement des Unternehmens. Neben der Trophäe erhielt Jenner eine große Tasche, vollgepackt mit exklusiver Funktionskleidung. Vom Trainingsshirt über eine Sportjacke bis hin zum trendigen Teddyfleece und weißen Schuhen – alles gebrandet mit Namen und eigenem Logo. Linder erklärt: „Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, das ist ein Auszug aus unserem breiten Sortiment. Und das trägt in Deutschland jetzt niemand außer Lea.“