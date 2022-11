Alina Reh meldet sich mit deutschem Cross-Titel eindrucksvoll zurück

Plus Alina Reh lässt sich bei der deutschen Meisterschaft auch von einem Sturz nicht stoppen und läuft zu Gold. Warum die Laichingerin erleichtert ist.

Beim Jahreshöhepunkt der Leichtathleten Mitte August lief es für Alina Reh aus Laichingen, die für den SCC Berlin startet, nicht wie gewünscht. Magenbeschwerden bremsten die Langstrecklerin bei der EM in München über 10.000 Meter und 5.000 Meter aus. Dass sie das Laufen nicht verlernt hat, bewies die 25-Jährige nun bei der Cross-DM in Löningen. Über 6,35 Kilometer zog sie der Konkurrenz auf und davon und verteidigte nach 21:59 Minuten souverän ihren Titel.