Alina Reh will ihren Titel bei der deutschen Meisterschaft verteidigen

Am Wochenende werden in Kassel die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften ausgetragen. Alina Reh kämpft über 5000 Meter um den Titel.

Sommerliche Temperaturen, ausverkaufte Sitzplatztribünen, spannende Entscheidungen: Alles ist angerichtet für stimmungsvolle deutsche Leichtathletik-Meisterschaften am Wochenende im Kasseler Auestadion. Langstrecklerin Alina Reh aus Laichingen, die für den SCC Berlin startet, hat für die 5.000-Meter-Strecke gemeldet - und ist optimistisch.

Schon seit 2015 startet Reh bei deutschen Meisterschaften in der Frauenklasse. Erstmals lief sie vor acht Jahren in Nürnberg als Youngster sensationell zum 5.000-Meter-Titel. Am Samstag (18.10 Uhr) könnte die 26-Jährige in Kassel ihren nationalen Titel Nummer vier auf dieser Distanz gewinnen. Es wäre ihre Premiere im Auestadion. Als dort 2016 letztmals deutsche Meisterschaften ausgetragen wurden, war Alina Reh nicht dabei, sondern bereitete sich auf die anstehenden U20-Weltmeisterschaften vor.

Ihre größte Konkurrentin kommt aus Leverkusen

„Das Training lief zuletzt gut, die Form scheint zu passen“, blickt die Laichingerin optimistisch voraus. Mit einer Jahresbestzeit von 15:10,59 Minuten belegt sie Platz zwei der Meldeliste. Nur die Hindernisspezialistin Lea Meyer (TSV Bayer 04 Leverkusen) war 2023 mit 15:06,39 Minuten etwas schneller. „Sie ist wahrscheinlich meine größte Konkurrentin. Lea ist stark in Form, das hat sie vergangene Woche mit einer Top-Zeit über 3000 Meter Hindernis gezeigt“, weiß die Titelverteidigerin um die Stärken der EM-Zweiten von München. Da die Leverkusenerin ebenfalls für die 3000 Meter Hindernis am Sonntag gemeldet ist, erwartet Alina Reh ein taktisches Rennen: „Ich denke nicht, dass Lea oder andere sehr viel fürs Tempo machen werden.“ (AZ)