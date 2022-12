Leichtathletik

vor 17 Min.

Crosslauf-EM: Alina Reh bringt gleich zwei Medaillen mit nach Hause

Alina Reh rollte das Feld bei der Cross-EM von hinten auf, lief in der Einzel-Wertung noch zu Bronze und holte mit dem deutschen Team sogar die Goldmedaille.

Plus Bei der Cross-EM in Turin stürmt die Langstrecklerin aus Laichingen nach famoser Aufholjagd noch aufs Podest. Das liegt auch an Änderungen im Trainingsalltag.

Von Martin Neumann Artikel anhören Shape

Vorsichtig gestartet, stark nach vorn gearbeitet und am Ende mit zwei Medaillen belohnt: Alina Reh aus Laichingen, die mittlerweile für den SCC Berlin startet, hat bei der Cross-EM in der Nähe von Turin/ Italien ein spektakuläres Rennen gegen starke Konkurrenz gezeigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen