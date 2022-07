Die WM ist für sie der Lohn für die täglichen Mühen

Lokal Alina Reh läuft bei den Titelkämpfen in den USA in der Nacht auf Donnerstag um den 5000-Meter-Titel. Wie ihre Chancen stehen.

Noch im Frühjahr war ein WM-Start für Alina Reh nicht denkbar. Aufgrund einer Herzmuskelentzündung durfte die Laichingerin, die inzwischen für den SCC Berlin startet, drei Monate lang nicht trainieren. Überraschend lief die 25-Jährige dann Mitte Juni in Oslo mit 15:06,29 Minuten die WM-Norm über 5000 Meter. Nun spricht Alina Reh über die Vorbereitung auf die WM, ihre Ziele in Eugene/ USA und das laufverrückte Publikum.