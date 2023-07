Leichtathletik

Ein schmerzhafter Tritt in die Ferse kostet Alina Reh die Medaille

Plus Bei der deutschen Meisterschaft in Kassel muss Alina Reh aus Laichingen nach einem Tritt in die Ferse über 5000 Meter aufgeben. Was die Läuferin dazu sagt.

Nur die ersten Runden schaute sich Alina Reh den Rennverlauf im 5000-Meter-Finale der deutschen Meisterschaften in Kassel aus dem Feld heraus an. Dann beschleunigte die Titelverteidigerin aus Laichingen deutlich und ließ einem ersten Kilometer in 3:12 Minuten einen zweiten in 3:02 Minuten folgen. Das Feld war gesprengt, nur noch eine Läuferin konnte folgen: Lea Meyer. Auf dem dritten Kilometer forderte Reh die EM-Zweite über 3000 Meter Hindernis auf, die Führung zu übernehmen. Die Leverkusenerin tat es, verschleppte aber das Tempo.

So ging Reh wieder nach vorn, musste aber plötzlich kurz stoppen. Die rechte Achillessehne machte ihr nach einer Berührung von Lea Meyer sichtlich zu schaffen. Knapp zwei Runden später waren die Probleme so groß, dass sie das Rennen vorzeitig beenden musste. „Ich habe einen Tritt im Rennen von Lea abbekommen. Das passiert natürlich im Rennverlauf. Aber die Stelle war so unglücklich, dass ich nicht mehr weiterlaufen konnte“, beschrieb sie ihr DM-Drama im Kasseler Auestadion.

