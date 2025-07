Viel Edelmetallum den Hals von Lukas Gallmeier

Mit 16 Medaillen war der SSV Ulm 1846 erneut das stärkste Team bei den württembergischen Meisterschaften der Leichtathleten in Stuttgart. An drei der vier Ulmer Titel war das Mehrkampf-Talent Lukas Gallmeier beteiligt.

Gleich zu Beginn vollendete er in der Sprintstaffel die starke Vorarbeit von Furkan Arpaci, Benjamin Schwinn, Jona Lampmann und ließ in 47,12 Sekunden die Konkurrenz von der LG Filstal und der LG Filder nicht mehr vorbei. Danach sicherte sich Gallmeier in seiner Altersklasse die Titel im Diskuswerfen mit 35,82 Meter und im 80-Meter-Hürdensprint mit 11,59 Sekunden sowie Silber und Bronze im Hochsprung mit 1,59 Meter und im Weitsprung mit 5,22 Meter.

Den vierten Titel für die Ulmer errang Luna Drayton mit 5,19 Meter im Weitsprung der W14. Eine Bronzemedaille über 100 Meter mit Bestleistung von 12,96 Sekunden folgte.

Bronze gab es auch in der Staffel zusammen mit Leoni Eibofner, Laura Schmidt und Lilia Pedrozo. Eibofner holte sich außerdem Silber im Kugelstoßen mit 11,40 Meter – knapp vor Laura Schmidt mit 11,24 Meter – und Bronze im Speerwurf mit 33,85 Meter. Schmidt sicherte sich über 300 Meter in 42,95 Sekunden ebenso Silber wie Benjamin Schwinn mit 43,34 Sekunden über 300 Meter Hürden. Im Hochsprung überquerte Schwinn dieses Mal 1,71 Meter und holte Bronze. Zwei Mal Bronze sicherte sich Alexander Busse mit 2,60 Meter im Stabhochsprung und 12,36 Sekunden über 80 m Hürden. Eine besondere Bronzemedaille gab es für Anna Ohmayer (Tomerdinger LV), denn ihre 2:17,01 Minuten über 800 Meter bedeuten gleichzeitig Rang fünf in Deutschland.

Bei den gleichzeitig ausgetragenen baden-württembergischen Finals der Aktiven war Thorben Dietz vom SSV Ulm 1846 einziger Titelgewinner aus dem Kreis. Der 36-Jährige siegte über 3000 Meter in 8:31,07 Minuten vor den beiden Tomerdingern Fabian Konrad und Aimen Haboubi. Einen vierten Rang gab es für Speerwerfer Andrew White, der bei seinem ersten Auftritt für den SSV Ulm 1846 auf 64,84 m kam. William Kazibwe, noch der Jugendklasse angehörend, erreichte im Weitsprung mit 6,60 Metern Rang fünf. (chu)