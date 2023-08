Zehnkämpfer Manuel Eitel freut sich auf seine WM-Premiere

Manuel Eitel startet am Wochenende bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest. Was sich der Zehnkämpfer vom SSV Ulm 1846 vorgenommen hat.

8351 Punkte. Das ist momentan die persönliche Bestleistung von Zehnkämpfer Manuel Eitel, aufgestellt beim renommierten Mehrkampf-Meeting in Götzis/Vorarlberg im Frühjahr. Dieser Erfolg hat dem 26-Jährigen, der in Pfuhl lebt und für den SSV Ulm 1846 startet, nicht nur einen weiteren Schub in seiner sportlichen Entwicklung gegeben, sondern auch einen Startplatz bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest gesichert. Zusammen mit Niklas Kaul (USC Mainz) und Leo Neugebauer (LG Leinfelden-Echterdingen) bildet er dort das Trio des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV).

Die Zehnkämpfer sind bei den internationalen Titelkämpfen in Budapest am Freitag, 25., und Samstag, 26. August, an der Reihe. Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und der 400-Meter-Lauf am späten Abend sind die Herausforderungen am ersten Tag. Nach kurzer Regenerationszeit geht es nur gut zwölf Stunden später schon mit dem Hürden-Sprint weiter. Dann folgen Diskuswerfen, Stabhochsprung, Speerwurf und der Abschlusslauf über 1500 Meter. In der Weltrangliste liegt Eitel derzeit auf Rang 18, sein Ziel für die WM hat der 26-Jährige allerdings etwas höher angesetzt: Der Ulmer liebäugelt mit einer Gesamtplatzierung in den Top 10.

Michael Eitel zählt zu den schnellsten Zehnkämpfern der Welt

Eitel zählt mit einer 100-Meter-Bestzeit von 10,31 Sekunden zu den schnellsten Zehnkämpfern der Welt. In den vergangenen Jahren hat er sich zudem in den technischen Disziplinen kontinuierlich verbessert, was sich in Punkten niederschlägt. 8800 Zähler – das ist die Marke, die er eines Tages gerne knacken würde. Der deutsche Rekord, vor Kurzem verbessert von Teamkollege Neugebauer, liegt bei 8836. „Die mentale Verfassung spielt eine große Rolle. Man muss an zwei Tagen Wettkampf in allen Disziplinen abliefern. Oft machen nur Kleinigkeiten den Unterschied“, erzählt Eitel. Seine Lieblingsdisziplin, verriet er jüngst im Gespräch mit unserer Redaktion, ist der Stabhochsprung.