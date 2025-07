Noch ein Neuer für die Ulmer Basketballer: Len Schoormann kommt aus Oldenburg

Die Basketballer von Ratiopharm Ulm bezeichnen ihn als Talent. Dabei ist Len Schoormann mit seinen 23 Jahren und 161 Einsätzen in der Bundesliga eigentlich keiner mehr, der noch in diese Kategorie passt. Nichtsdestotrotz erwarten sich die Verantwortlichen viel vom athletischen Guard, der in der vergangenen Saison noch für den Liga-Konkurrenten Oldenburg gespielt und jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag an der Donau unterschrieben hat.

Bereits 2019 absolvierte Schoormann sein erstes Bundesligaspiel für die Frankfurt Skyliners, am Ende der vergangenen Runde in Oldenburg standen 11,4 Punkte im Schnitt pro Partie zu Buche. Er avancierte damit zum sechstbesten deutschen Scorer in der Hauptrunde und landete sogar vor Karim Jallow und Andi Obst. Nun will Schoormann unter Beweis stellen, dass er sich auch in einem Topteam durchsetzen kann. Dabei war die Teilnahme des deutschen Vizemeisters am Eurocup ein wichtiges Argument für seinen Wechsel.

Das sagt Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath über den Neuzugang

Schon als 14-Jähriger spielte Schoormann für die deutsche Jugendnationalmannschaft. Mit der U16, U18 und U20 nahm er an Europameisterschaften teil, auch für die A-Nationalmannschaft ist er bereits aufgelaufen. Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath sagt: „Len bringt die Qualität und Erfahrung mit, uns direkt weiterzuhelfen. Gleichzeitig ist er noch nicht am Zenit seiner Entwicklung angelangt. Wir wollen ihm dabei helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Seine athletische Spielweise, sein Instinkt fürs Scoren und seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten werden unserem Team guttun.“