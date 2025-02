Fußball: So ist die Lage bei den Landesligisten in der Region

Die Fußball-Landesligisten aus der Region stecken mitten in der Vorbereitungsphase für die restliche Spielzeit. Dabei hat die Regionalliga-Reserve des FV Illertissen in der bayerischen Landesliga Südwest die komfortabelste Ausgangslage. Als Tabellendritter kann das Team von Trainer Herbert Sailer sogar noch vom Aufstieg in die Bayernliga träumen. Sailer selbst ist derzeit jedoch weitgehend außer Gefecht.

Jürgen Schuster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fußball Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FV Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis