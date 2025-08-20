Ex-Ulmer Luka Hyryläinen spielt jetzt für den 1. FC Magdeburg

Wieder hat ein Ex-Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball einen neuen Verein gefunden: Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Mittelfeldspieler Luka Hyryläinen verpflichtet. Der Finne war in der vergangenen Saison von der TSG 1899 Hoffenheim an den SSV Ulm 1846 Fußball ausgeliehen und nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga zurück zu seinem Stammverein gekehrt. Zuletzt kam der 20-Jährige dort aber nur für die TSG-Reserve in der 3. Liga zum Einsatz.

In Ulm brachte er es in der Vorsaison auf 28 Pflichtspieleinsätze in der 2. Bundesliga, dazu lief er auch in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München (0:4) im Donaustadion auf. „Luka bringt viele Elemente mit, die unser Spiel weiterentwickeln werden. Er ist ballsicher und verfügt über enorme Spielintelligenz. Zudem wird er seine Größe bei Standards gut einbringen können“, sagt Magdeburgs Trainer Markus Fiedler zur Neuverpflichtung. Auch Magdeburgs Sportdirektor lobte das Potenzial des Finnen. Dieser wolle „mit der Unterstützung der grandiosen Fans mithelfen, dass wir alles aus uns herausholen“, wie Hyryläinen auf der Vereinswebsite zitiert wird.

Die meisten Ex-Ulmer spielen weiterhin in der 2. Bundesliga

Damit hat ein weiterer Abgang des SSV einen neuen Verein gefunden. Die meisten von ihnen tummeln sich weiterhin in der 2. Bundesliga: Bastian Allgeier bei Hannover 96, Oliver Batista Meier in Münster, Felix Higl und Aaron Keller bei der SpVgg Greuther Fürth, Niklas Klobe und Maurice Krattenmacher bei Hertha BSC in Berlin, Romario Rösch, Philipp Strompf und Niklas Thiede beim VfL Bochum und Semir Telalovic beim 1. FC Nürnberg. Tom Gaal spielt beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen, Routinier Thomas Geyer läuft für den VfR Aalen in der Oberliga auf. (mit dpa)