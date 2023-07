Magdeburg/Woringen

vor 16 Min.

Für Alexander Nollenberger geht ein Traum in Erfüllung

Der Ex-Illertisser Alexander Nollenberger spielt in der kommenden Saison für den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg. „Ich hatte beim 1. FCM von Anfang an ein gutes Gefühl“, sagt der 26-jährige Offensivspieler. Foto: imago images

Plus Fußball-Profi Alexander Nollenberger spielt künftig für Magdeburg in der zweiten Liga. Im Alter von 26 Jahren erfüllt sich für den Ex-Illertisser damit ein Kindheitstraum.

Von Jan-Mirco Linse Artikel anhören Shape

Es ist nicht der klassische Weg, den Alexander Nollenberger in seiner Fußball-Karriere gegangen ist. Doch er hat den gebürtigen Memminger und früheren Spieler des FV Illertissen dennoch an sein Ziel gebracht: Der Offensivspieler hat jüngst beim 1. FC Magdeburg unterschrieben. „Da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung“, sagt Nollenberger. Mit 26 Jahren ist er nun da angelangt, wo er schon lange hinwollte: in der Zweiten Fußball-Bundesliga.

Unter den Nachwuchsstationen des Allgäuers sucht man vergeblich nach großen Klubs: TV Woringen, JFG Kronburg, JFG Wertachtal, TSG Thannhausen. Beim FV Illertissen gelang ihm 2016 der Sprung nach oben: Erst in die zweite Mannschaft in der Landesliga, dann sogar in die erste, die seit Jahren in der Regionalliga Bayern antritt. „In der Landesliga war der Profi-Fußball schon noch sehr weit weg“, erinnert sich der Woringer. „Aber es ging dann schnell ins Regionalliga-Team. Und da habe ich dann schon immer von Beratern und Kollegen mitbekommen, was vielleicht möglich ist. Es war schon immer mein Traum, so hoch wie möglich zu spielen.“ Folgerichtig war der Schritt zur Reserve des FC Bayern München im Januar 2018. Mit den Bayern gewann er in dieser Saison auch den Regionalliga-Titel und stieg in Liga drei auf – wo die Bundesliga-Reserve auf Anhieb auch die Meisterschaft holte. Nollenberger kam dabei jedoch nur in neun Spielen zum Einsatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen