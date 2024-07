Max Knauer: Der Spezialist für die Standardsituationen beim SSV Ulm 1846 Fußball

Max Knauer hat in den vergangenen Wochen viel nachgedacht. Vor allem über das, was seit seinem ersten Arbeitstag als Co-Trainer beim SSV Ulm 1846 Fußball im August 2021 alles passiert ist. „Das war nicht planbar“, sagt er. Vor drei Jahren hat er noch die U15 des FC Bayern München trainiert, jetzt ist er mit den Spatzen als Assistent von Chefcoach Thomas Wörle in der 2. Bundesliga angekommen. „Geträumt habe ich schon davon. Ich habe es mir auch ein Stück weit zugetraut, dass ich das schaffen kann. Aber, dass es so schnell passiert, ist schon verrückt“, meint der 35-Jährige. Der Aufstieg aus der Regionalliga Südwest ist gerade einmal 14 Monate her.

