Memmingen

10.09.2023

FV Illertissen gewinnt gegen FC Memmingen

Plus Das Spiel bietet deutlich mehr Emotionen als Spannung. Deswegen hat das Schwabenderby der Regionalliga hohen Unterhaltungswert.

Von Hermann Schiller Artikel anhören Shape

Fünf Tore, eine rote und eine gelb-rote Karte, ein verschossener Elfmeter und 1500 Zuschauer: Das Schwabenderby der bayerischen Fußball-Regionalliga zwischen dem FC Memmingen und dem FV Illertissen hatte jede Menge Unterhaltungswert zu bieten. Sportlich war es allerdings eine einseitige Angelegenheit. Illertissen feierten mit dem 4:1 den sechsten Pflichtspielsieg in Folge und bestimmte beinahe durchgehend das Geschehen.

Die Memminger hatten eine sehr defensive Gangart gewählt, gefährliche Aktionen gab es schon zu Beginn fast ausschließlich vor ihrem Tor, der Illertisser Führungstreffer lag mehrfach in der Luft. Bereits nach wenigen Minuten verfehlte Furkan Kircicek in guter Position und nach einer guten Viertelstunde bewahrte Torhüter Dominik Dewein mit einer Glanzparade bei einem Schlenzer von Hannes Pöschl die Memminger vor dem Rückstand. Der schien spätestens in der 24. Minute fällig, denn es gab Elfmeter für die Illertisser. Pöschl lief in einen katastrophalen Fehlpass von Manuel Konrad und Torhüter Dewein riss dem Mittelstürmer des FVI im Strafraum die Beine weg. Marco Mannhardt scheiterte aber am Memminger Keeper, der toll reagierte.

