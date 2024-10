Spektakel NBA: So erleben Ulmer Fans ihren Ausflug zu den Portland Trail Blazers

Es war nur eine Handvoll Menschen, die in der Nacht zum Donnerstag unter den etwa 12.000 Zuschauern und Zuschauerinnen im 20.000 Personen fassenden Moda-Center Ratiopharm Ulm im Spiel gegen die Portland Trail Blazers angefeuert haben. Christian Conzelmann aus Beimerstetten und ein paar weitere Fans aus Schwaben waren extra deswegen an die Westküste der USA gereist. Zwei weitere Fans von Ratiopharm Ulm leben seit mehr als 20 Jahren in Denver in Colorado und auch sie ließen sich die für sie einmalige Angelegenheit nicht entgehen, ihre Lieblingsmannschaft endlich wieder einmal live zu sehen. Die schlug sich bei der 100:111-Niederlage sehr ordentlich.

