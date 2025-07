SSV Ulm 1846 freut sich über neuen Höchststand bei den Mitgliederzahlen

Der SSV Ulm 1846 bleibt auf Wachstumskurs: Mit 12.917 Mitgliedern zum Ende des Geschäftsjahres 2024/2025 erreicht der Traditionsverein einen neuen Höchststand seit der Ausgliederung des Fußballs. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Zuwachs von 668 Mitgliedern innerhalb von zwölf Monaten. „Unsere Mitgliederentwicklung ist nicht nur stabil, sondern ein echtes Ausrufezeichen für den Sport in Ulm“, sagt Geschäftsführer Fabian Göggel.

Diese Marke von 10.000 Mitgliedern wurde erstmals im Juni 2020 überschritten – ein Anlass, den der Verein vor fünf Jahren mit einer besonderen Ehrung feierte. Seitdem ging es stetig bergauf: Mitte 2023 waren es bereits 11.482 Mitglieder, im Juni 2024 wurden 12.249 Sportlerinnen und Sportler gezählt. „Diese Entwicklung ist keine Selbstverständlichkeit. Sie ist das Ergebnis engagierter, meist ehrenamtlicher Arbeit in unseren Abteilungen, moderner Sportangebote, vieler Investitionen in die Anlagen und einer beständigen, offenen und wertschätzenden Vereinskultur“, sagt Göggel weiter.

SSV-Präsident Götz: „Wollen allen Generationen ein sportliches Zuhause geben“

Der SSV Ulm 1846 bietet Sport in mehr als 20 Abteilungen – vom Breiten- über den Jugend- bis hin zum Leistungssport, vom vereinseigenen Freibad und der Kindersportschule über das Kursprogramm bis zum Hans-Lorenser-Sportzentrum. Auch Kaderathleten und -athletinnen trainieren in einem der mittlerweile fünf Leistungsstützpunkten des Vereins auf höchstem Niveau. „Unser Ziel ist es, allen Generationen ein sportliches Zuhause zu geben, unabhängig von Alter, Leistungsniveau oder Herkunft“, sagt Vereinspräsident Willy Götz. Besonders stolz sei man auf die Mischung aus Hochleistungssport, und einem starken Fundament im Freizeit- und Breitensport.

Sanierungen im Hallenbad stehen an

Das anhaltende Mitgliederwachstum ist für den Verein auch Verpflichtung. „Wir ruhen uns nicht auf Erfolgen aus. Mit neuen, zukunftsfähigen Projekten, digitalem Service und vielen starken Partnern wollen wir den SSV zukunftsfähig aufstellen – immer mit dem Ziel, ein sportliches Zuhause für möglichst viele Menschen zu bieten“, erklärt Geschäftsführer Göggel. Auch in den kommenden Jahren will der Verein weiter investieren: Neben dem Großprojekt „Beurer-Sportpark“ stehen beispielsweise aktuelle Sanierungen im Hallenbad an. Die Mitgliederentwicklung sei dabei kein Selbstzweck, sondern Antrieb und Verantwortung zugleich.