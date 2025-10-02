Icon Menü
Moritz Glasbrenner: Interimstrainer des SSV Ulm 1846 auf dem Weg zur Dauerlösung?

SSV Ulm 1846 Fußball

SSV Ulm 1846 Fußball: Wird Moritz Glasbrenner doch zur Dauerlösung?

Moritz Glasbrenner ist als Interimstrainer des SSV Ulm 1846 Fußball noch ungeschlagen. Am Samstag bestreitet er in Ingolstadt sein letztes Spiel in dieser Funktion.
Von Stephan Schöttl
    Moritz Glasbrenner hat eine starke Bilanz als Interimstrainer beim SSV Ulm 1846 Fußball. Aus drei Spielen hat er zwei Siege und ein Unentschieden gesammelt.
    Moritz Glasbrenner hat eine starke Bilanz als Interimstrainer beim SSV Ulm 1846 Fußball. Aus drei Spielen hat er zwei Siege und ein Unentschieden gesammelt. Foto: Erwin Hafner

    Er wäre nicht der erste Interimstrainer, der plötzlich doch zur Dauerlösung befördert wird. Moritz Glasbrenner ist eingesprungen, als der SSV Ulm 1846 Fußball vor einigen Wochen Robert Lechleiter freigestellt hatte. Eigentlich ist der 35-Jährige bei den Spatzen für die U19 verantwortlich, doch momentan betreibt er in der 3. Liga beste Eigenwerbung. Seit Glasbrenner das Sagen hat, geht es bergauf. Sieben von neun möglichen Punkten haben die Ulmer zuletzt gesammelt, sind seit drei Spielen ungeschlagen. Hält die Vereinsführung an ihren anfänglichen Plänen fest, sitzt Glasbrenner am Samstag bei der Auswärtspartie in Ingolstadt (14 Uhr) zum letzten Mal bei den Männern auf der Trainerbank. Denn der SSV wollte zur Länderspielpause, die dann folgt, einen neuen Chefcoach vorstellen. Glasbrenner würde wieder in den Nachwuchsbereich zurückkehren. Oder doch nicht?

