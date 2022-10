Verhaltener Applaus für Ratiopharm Ulm

Lokal Die Ulmer ersparen sich beim Saisonauftakt gegen Bayern München eine Klatsche, eine richtige Siegchance haben sie aber auch nicht. Das sollte sich am Mittwoch ändern.

Die befürchtete Klatsche ersparten sie sich, eine wirkliche Siegchance hatten die Spieler von Ratiopharm Ulm aber auch nicht. Bayern München gewann zum Saisonauftakt in der Basketball-Bundesliga trotz einer sehr überschaubaren Leistung relativ knapp, aber dennoch sicher mit 87:80. Das Spiel war ebenso wie das Ergebnis recht unspektakulär, für wirkliche Erkenntnisse taugt es auch wegen der zahlreichen Ausfälle auf beiden Seiten kaum.