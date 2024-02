Celina Kränzle vom SC Vöhringen sprintet zu Gold und Silber

Zwei andere Läuferinnen des SC Vöhringen liefern persönliche Bestleistungen ab. Eine Nachwuchssportlerin beweist in einem einsamen Rennen ihr großes Kämpferherz.

Bei den zweitägigen bayerischen Leichtathletik-Misterschaften in der Münchner Werner-von-Linde Halle überzeugte Celina Kränzle von SC Vöhringen mit Silber im 60-Meter-Kurzsprint und Gold über die 200-Meter-Hallenrunde. Teresa Streit und Juliana Eiranova liefen neue persönliche Bestleistungen, Amelie Rattinger zeigte ihr großes Kämpferherz.

Am ersten Wettkampftag standen die 60 Meter der Frauen auf dem Programm, drei Vöhringer Athletinnen gingen an den Start. Celina Kränzle erreichte in ihrem Vorlauf eine Zeit von 7,76 Sekunden und qualifizierte sich damit sicher für den Zwischenlauf. Über eine Verbesserung ihrer Saisonbestzeit auf 8,19 Sekunden freute sich Teresa Streit, die damit ebenfalls den Zwischenlauf erreichte. Knapp unter der ihrer Bestzeit blieb Juliana Eiranova mit gestoppten 8,42 Sekunden. Für den Einzug in die nächste Runde reichte diese Zeit jedoch nicht. Im Zwischenlauf überzeugte die SCV-Sprinterinnen mit zwei Saisonbestleistungen. Celina Kränzle steigerte sich auf gute 7,65 Sekunden und qualifizierte sich damit souverän für das Finale. Teresa Streit verpasste trotz ihres Saisonrekords von 8,16 Sekunden den Finaleinzug. In einem spannenden und schnellen Endlauf wurde Celina Kränzle mit einer erneut starken Zeit von 7,68 Sekunden bayerischen Vizemeisterin. Nur Veronika Miller aus Landshut war an diesem Tag schneller als die Vöhringer Sprinterin.

Celina Kränzle vom SC Vöhringen ist bayerische Meisterin

Am zweiten Wettkampftag ging es für die drei SCV-Sprinterinnen über die 200 Meter an den Start. Im ersten von drei Zeitläufen wurden Juliana Eiravona und Teresa Streit auf die Innenbahnen gesetzt. Trotz der engen Kurve bewiesen die SCV-Athletinnen ihr gutes Stehvermögen und sprinteten jeweils zu neuen persönlichen Bestleistungen. Teresa Streit wurde mit 26,75 Sekunden Achte und Juliana mit 29,11 Sekunden Zehnte. Im dritten und letzten Zeitlauf ging Celina Kränzle mutig und kämpferisch ins Rennen. Nach dem Startschuss machte die Vöhringerin gleich ordentlich Druck auf die vor ihr laufende Sabrina Reusch aus Regenburg. Auf der Gegengerade ging die SCV-Sprinterin in Führung und gab diese bis zum Schluss nicht mehr her. Nach dem Zieleinlauf freute sich Celina Kränzle über eine deutliche Steigerung ihrer Saisonbestzeit auf 24,57 Sekunden und den bayerischen Hallen-Meistertitel.

Bei der weiblichen Jugend U20 ging Amelie Rattinger über die 1500 Meter an den Start. Nach dem Startschuss sorgten die Favoritinnen für ein sehr hohes Anfangstempo. Die Vöhringerin ließ sich dadurch nicht beirren und versuchte ihren eigenen Rhythmus über die siebeneinhalb Runden zu halten. Amelie Rattinger musste nahezu alleine ihre Runden drehen und kämpfte bis zum Schluss um jede Sekunde und jeden Platz. Unter diesen Bedingungen konnte die SCV-Läuferin mit ihrer Zeit von 5:09,15 Minuten und einem sehr guten sechsten Rang zufrieden sein. (eubu)