Ein NBA-Champion in Ulm: Was hinter dem Besuch von Isaiah Hartenstein steckt

Nach seiner Landung in München ging es für Isaiah Hartenstein erst einmal zur nächsten Dönerbude. Das Fleisch vom Drehspieß im Fladenbrot habe er, erzählt der Basketball-Riese lachend, in den USA am meisten vermisst. Doch der 27-Jährige ist freilich nicht aus diesem Grund zum ersten Mal nach zwei, drei Jahren wieder nach Deutschland geflogen. Hartenstein ist seit Ende vergangenen Jahres Gesellschafter und damit Miteigentümer von Ratiopharm Ulm, will dort auch mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Seinen Antrittsbesuch in der Doppelstadt verbindet er mit einem Nachwuchscamp und einem eigenen Festival, dem „iHart“, am Orange Campus.

Am Sonntag, 3. August, gibt es in diesem Zusammenhang eine ganz besondere Premiere: Der Center der Oklahoma City Thunder bringt zum ersten Mal überhaupt den NBA-Meisterpokal nach Deutschland. Den hatte er mit seinem Team vor wenigen Wochen gewonnen. Wer sich mit dem Starspieler und der Trophäe fotografieren lassen will, muss zwar satte 99 Euro hinblättern, Hartenstein betont jedoch: „Ich will mit dem Festival kein Geld verdienen. Alles wird gespendet.“ Der Erlös geht zu gleichen Teilen an die Radio-7-Drachenkinder und die Nachwuchsarbeit am Orange Campus. Das Leistungs- und Nachwuchszentrum in Neu-Ulm lobt der 27-Jährige in den höchsten Tönen: „Der Orange Campus ist etwas ganz Besonderes. Gerade im Nachwuchs gibt es in Europa nicht so viele gut entwickelte Standorte wie in Ulm. In puncto Nachwuchsarbeit macht man hier meiner Meinung nach den besten Job in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Es gibt alles, was man braucht, um den nächsten Schritt in der Karriere zu machen. Wäre ich noch ein junger Spieler, würde ich nach Ulm gehen.“

Isaiah Hartenstein will den Ulmer Basketball-Nachwuchs unterstützen

Hartenstein galt schon früh als absolutes Toptalent in Deutschland. Mit 17 Jahren sah er aber keine Perspektive, in der Bundesliga entsprechende Spielzeit zu bekommen, und wechselte nach Litauen. Von dort wurde er als 19-Jähriger beim NBA-Draft 2017 an 43. Stelle von den Houston Rockets ausgewählt. Über Los Angeles und die New York Knicks ging es weiter nach Oklahoma. „Auch Ulm hat schon vielen Leuten geholfen, in die NBA zu kommen. Wir versuchen, so vielen Jugendlichen wie möglich diesen Traum zu erfüllen. Wichtig für mich ist: Wie kann ich der nächsten Generation helfen, auf dieses Niveau zu kommen“, meint Hartenstein. Genau aus diesem Grund investiere er gerne in die Organisation. Für den Ulmer Nachwuchs will er ein nahbares Idol sein und den jungen Basketballern stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Wenn jemand etwas von mir braucht, bin ich da“, verspricht er.

Das ist beim Festival „iHart“ am Orange Campus geboten

Am Wochenende will er das bei einem Jugendcamp in die Tat umsetzen – und mit seinem Festival „iHart“ am Orange Campus auch den Fans etwas zurückgeben. Von 10 bis 18 Uhr ist am Sonntag einiges geboten. Beim mit 11.000 Euro dotierten 3x3-Turnier schnüren unter anderem Spieler wie Kevin Yebo, Kostja Mushidi und Ex-Bachelor Andrej Mangold die Basketballschuhe. Außerdem gibt es einen Dunking-Contest (ab 16 Uhr), die Verlosung eines signiertes Hartenstein-Trikots, Foodtrucks, Fanartikel, Hüpfburgen und Spielstationen, dazu Musik von Sydi Gonzales, DJ Lusic und MC Ernesto. Hartenstein: „Beim Dunking-Contest lasse ich lieber die Profis ran. Ich werde aber die ganze Zeit präsent sein auf der Anlage.“