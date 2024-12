NBA-Superstar Isaiah Hartenstein steigt bei Ratiopharm Ulm ein

Auf der Suche nach einem Investor waren die Ulmer Basketballer seit dem Ausstieg von Elias Chisari vor mehr als einem Jahr. Jetzt haben sie einen gefunden, mit dessen Namen sich auch noch hervorragend Werbung in der Öffentlichkeit und beim Nachwuchs betreiben lässt: Isaiah Hartenstein, deutscher Superstar des NBA-Vereins Oklahoma City Thunder, übernimmt mit seiner „Hartenstein Group“ bis zu zehn Prozent der Anteile am Ulmer Basketballprogramm. Chisari hatte zwar deutlich mehr Anteile besessen, trotzdem ist man bei Ratiopharm Ulm überglücklich über diesen Deal. Geschäftsführer Andreas Oettel sagt: „Isaiah hatte die ganze Welt zur Verfügung und hat sich für Ulm und Neu-Ulm entschieden. In unseren Gesprächen hat sich deutlich gezeigt, dass Isaiah intensiv seine eigene Karriere und seinen Werdegang reflektiert. Wo wäre er optimal gefördert worden, was hätte ihn in seiner Entwicklung maximal unterstützt? Oder kurz und knapp: wo würde er heute am liebsten spielen, wäre er noch einmal im entsprechenden Alter.“

Isaiah Hartenstein steigt als Investor bei Ratiopharm Ulm ein

Der 2,13 Meter große Hartenstein ist zwar erst 26 Jahre alt, dennoch liegt diese Zeit lange zurück. Mit gerade einmal 17 Jahren wechselte er von den Artland Dragons zu Zalgiris Kaunas nach Litauen, ein weiteres Jahr später ging er in die USA. Im Sommer hat Hartenstein jetzt in Oklahoma einen mit 87 Millionen US-Dollar dotierten Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben, mit dem er zunächst zum bestbezahlten deutschen Profi-Teamsportler in den USA wurde. Die zehn Prozent Anteile am Ulmer Programm kann er sich also bestimmt locker leisten, zumal zu seiner „Hartenstein Group“ auch Vater Florian und mit Adam Hess ein ehemaliger Ulmer Spieler gehören. Der wurde mit Ratiopharm Ulm Vize-Pokalsieger und Vizemeister, inzwischen ist er in Florida als Finanz- und Investmentberater mit Schwerpunkt Spitzensport tätig.

Hartenstein selbst begründet seinen Einstieg bei den Ulmern so: „Ich habe das Gefühl, dass sie eine großartige Arbeit bei der Entwicklung junger Talente leisten und ihnen dabei helfen, in ihrer Karriere voranzukommen. Das Team ist gut geführt, und obwohl sie sich darauf konzentrieren, den Spielern zu helfen, den nächsten Schritt zu machen, bleiben sie wettbewerbsfähig. Diese Mischung war für mich wirklich spannend.“

Vor Ort in Ulm war Isaiah Hartenstein bisher nicht, während der Saison in der NBA mit 82 Spielen allein in der regulären Phase wird sich das auch kaum realisieren lassen. Aber in der Sommerpause will er das Objekt seines Investments persönlich in Augenschein nehmen und dann vermutlich mit Vater Florian auch ein Training am Orange-Campus absolvieren.