Nersingen

03.09.2023

Der SV Nersingen sorgt im Derby für klare Verhältnisse

Plus Der FC Silheim ist komplett überfordert, seine erste Saisonniederlage fällt deswegen deutlich aus.

Von Oliver August

Der SV Nersingen gewann das Derby der Fußball-Kreisliga A Donau in beeindruckender Manier mit 5:1 gegen den FC Silheim. Somit haben die Nersinger nach zwei Spielen die volle Ausbeute von sechs Zählern auf ihrem Konto, für die Bibertaler bedeutete die Klatsche die erste Niederlage in der noch jungen Saison.

Die Einheimischen benötigten keine Aufwärmphase und legten vom Anpfiff an ein ordentliches Tempo vor. Bereits in der 3. Minute zeigte Schiedsrichter Marinko Marjanovic auf den Elfmeterpunkt, nachdem Kevin Rathgeber von Steffen Waldmann zu Fall gebracht wurde. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher zum frühen 1:0. Nur vier Zeigerumdrehungen später erhöhte erneut Rathgeber auf 2:0. In dieser Frühphase des Spiels waren die Gäste komplett überfordert. In der 20. Minute fiel dann auch schon das 3:0 durch Fritsch, die Silheimer Abwehr wurde dabei mit einem Pass in die Tiefe ausgehebelt wurde. Die Heimelf versank etwas im Verwaltungsmodus, wurde allerdings auch zu keinem Zeitpunkt wirklich gefordert.

