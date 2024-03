Neu-Ulm

07.03.2024

Bei den Devils Ulm/Neu-Ulm gibt es Knatsch

Plus Der Stadionsprecher schmeißt enttäuscht hin, auch sein Amt als zweiter Vorsitzender übt er nicht mehr aus. Das sind die Gründe

Von Marc Sayle

Sportlich bekommt es der VfE Ulm/Neu-Ulm an diesem Wochenende in der Abstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga zwei Mal mit dem ERV Schweinfurt zu tun. Am Freitag um 20 Uhr empfangen die Devils die Mighty Dogs im Neu-Ulmer Eisstadion und am Sonntag um 18 Uhr steht bereits das Rückspiel in Schweinfurt auf dem Programm. Der VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner fordert von seiner Mannschaft wieder konstantere Leistungen: „Es ist unser Anspruch, die Runde anständig zu Ende zu spielen. Aver eventuell ist bei dem einen oder anderen Spieler schon die Anspannung raus“. Die Verantwortlichen werden bei den letzten Auftritten jedenfalls genau hinschauen und dann entscheiden, die Verlängerung welcher Verträge Sinn macht. Unterdessen gibt es außerhalb der Eisfläche Zoff, ein langjähriger Mitarbeiter hat frustriert hingeschmissen.

Andreas Rehm verabschiedet sich mit sofortiger Wirkung als Stadionsprecher, sein Amt als zweiter Vorsitzender lässt er bis zu den Wahlen im Sommer ruhen. Grund dafür ist, dass der Verein ihm nahe gelegt hat, nach zwölf Jahren als Stadionsprecher zum Saisonende aufzuhören. Der erste Vorsitzende Tobias Höhnlein hat ihm dies telefonisch mitgeteilt. Seine Begründung: „Es waren Kleinigkeiten, die nicht mehr so gepasst haben. Bei Abstimmungsproblemen mit der neuen Videowall hat man das gemerkt und deswegen sind wir dem Andi auch gar nicht böse. Es ist nicht einfach, wenn man zwölf Jahre lang sein eigener Herr ist und sich dann auf einmal an anderen Gegebenheiten orientieren muss.“ Rehm hätte im Sommer ohnehin nicht mehr für einen Posten im Vorstand kandidiert, als Stadionsprecher wollte er aber weitermachen. Das jedoch will der Verein nicht und Rehm klagt: „Ich war über die Art und Weise und den Zeitpunkt sehr enttäuscht. Zudem waren für mich die Gründe nicht nachvollziehbar“. Zudem merkte er an, dass man das Thema nach der Saison in Ruhe hätte besprechen können und nicht Knall auf Fall am Telefon: „Das war für mich komplett überraschend und ich hatte deshalb auch ein paar schlaflose Nächte. Ich bin schließlich Fan der Devils, ich hänge am Verein und auch an der Bankcrew. Da sind Freundschaften entstanden.“

