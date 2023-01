Neu-Ulm

03.01.2023

Beim TTC Neu-Ulm kommt es auf die „Musketiere“ an

Der junge Schwede Truls Moregardh gehört zu den Musketieren des TTC Neu-Ulm. Mit denen ist in allen nationalen und internationalen Wettbewerben so gut wie alles möglich, ohne sie geht wenig.

Plus Bei Saison-Halbzeit zeichnet sich ab: Mit seinen Topstars kann der TTC Neu-Ulm im Tischtennisso ziemlich alles gewinnen, ohne sie geht wenig. Das liegt auch an verständlichen mentalen Schwankungen.

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Im Pokal wie in der Champions-League im Halbfinale, in der Liga dagegen allenfalls Mittelmaß: Der TTC Neu-Ulm ist im deutschen Tischtennis mit herkömmlichen Maßstäben nur schwierig einzuordnen. Das wird bei Halbzeit in den genannten Wettbewerben besonders deutlich.

