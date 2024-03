Neu-Ulm

vor 1 Min.

Bittere Ironie beim TSV Neu-Ulm: Nach Schwörmontag auf Rasen?

Plus Beim TSV Neu-Ulm begegnet man den Vorgaben der Stadt mit bitterer Ironie. Die Aufheimer waren in der Türkei, der Winter in Kettershausen war nicht kalt genug.

Von Michael Schuster

Das Thema wird zum Dauerbrenner. Vor dem Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller zwischen seinem TSV Neu-Ulm und dem SC Staig am Sonntag (vorverlegt auf 14.30 Uhr) sagt der Neu-Ulmer Trainer Peter Passer mit bitterer Ironie: „Dass wir auf Kunstrasen spielen, ist einbetoniert. Ich rechne ohnehin damit, dass uns die Stadt frühestens am Wochenende nach dem Schwörmontag auf die Rasenplätze lässt.“ Er ist sich nicht schlüssig, ob der Kunstrasen für die Mannschaft des Tabellenführers wirklich den von der Konkurrenz vermuteten Vorteil darstellt. „Wir konnten zwar auf den Platz, aber das eben nur zweimal pro Woche, und dann mussten wir uns oft genug auch noch das Spielfeld mit einer anderen Mannschaft teilen“, berichtet er. Die dritte Einheit fand zumeist auf den Radwegen rund um das Muthenhölzle statt.

Benjamin Huber, der Trainer der zweiten Garnitur von Türkspor Neu-Ulm, teilt in Sachen Trainingsbetrieb die Leiden Passers. „Das war die schlechteste Vorbereitung, die ich in meinem Fußballerleben mitgemacht habe“, grantelt der Ex-Profi und befürchtet: „Unter solchen Voraussetzungen wird es schwer, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen.“ Auch deswegen sieht er sich am Sonntag (15 Uhr) im türkischen Derby bei Türkgücü als klarer Außenseiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen