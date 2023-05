Neu-Ulm/Bonn

07.05.2023

Ratiopharm Ulm haut noch einmal alles rein

Plus Die Ulmer schnuppern gegen Tabellenführer Bonn an einer Überraschung. Aber am Ende übernimmt der wertvollste Spieler der Bundesliga und schickt sie in den Play-offs in eine Serie gegen Alba Berlin.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Schon Platz sechs nach Abschluss der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga hätte in dieser Saison ungewöhnlich gute Perspektiven eröffnet. Als Sechster wäre Ratiopharm Ulm auf Bayern München getroffen und damit auf eine Mannschaft, die in den Play-offs auf die verletzten Schlüsselspieler Vladimir Lucic und Othello Hunter verzichten muss. Zudem scheint die Basketball-Filiale des Fußball-Rekordmeisters verunsichert zu sein, nachdem durchgesickert ist, dass Andrea Trinchieri den Trainerstuhl wohl für den Spanier Pablo Laso räumen muss. Platz sechs oder sogar Rang fünf wäre drin gewesen für die Ulmer, hätten die im ersten Saisondrittel ein paar Spiele mehr gewonnen. Auf den letzten Drücker hat es nicht mehr ganz geklappt. Nach dem 116:86-Sieg gegen Rostock am Freitag und der 83:85-Niederlage in Bonn in einem dramatischen Spiel am Sonntag ist Ratiopharm Ulm nur Siebter und trifft in der Viertelfinalserie auf Alba Berlin – ein Gegner, bei dem von Verunsicherung keine Rede sein kann.

Ratiopharm Ulm gewinnt gegen Rostock

Aber am Freitag feierten 5600 Zuschauerinnen und Zuschauer zunächst die Tatsache, dass ihre Mannschaft mit dem Sieg über Rostock überhaupt sicher in den Play-offs dabei ist. In der zweiten Halbzeit ließen die Ulmer daran keinerlei Zweifel mehr zu. Sie zogen von ihrer 51:46-Führung zur großen Pause beinahe mühelos weg zum 116:86-Endstand, der Dominator war wie schon einige Tage zuvor gegen den MBC Karim Jallow. Diesmal gingen 33 Punkte auf das Konto des Nationalspielers, der unter anderem sieben Dreier ohne einen einzigen Fehlversuch versenkte. Dazu kamen sechs Rebounds und zwei Ballgewinne. „Gut für ihn“, sagte sein Trainer Anton Gavel zur plötzlichen Leistungsexplosion von Jallow.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen