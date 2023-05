Neu-Ulm/Buch

Auf Türkspor Neu-Ulm wartet wieder der Ligaalltag

Plus Nach dem Pokalaus gegen die Stuttgarter Kickers lockt weiterhin der Wiederaufstieg in die Verbandsliga

Von Jürgen Schuster

Hält Türkspor Neu-Ulm der Doppelbelastung in dieser Woche stand? Können sich die Spieler von Trainer Ünal Demirkiran wieder auf den Ligaalltag konzentrieren? Hat sein Team die erste (und deutliche) Niederlage seit langer Zeit verdaut und gelingt es ihm, dem Gegner den notwendigen Respekt entgegenzubringen? Fragen über Fragen. „Wenn wir diese Partie verlieren, war alles für die Katz“, sagt Demirkiran vor dem Spiel in der württembergischen Fußball-Landesliga am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Heiningen.

Für Demirkiran war das Halbfinale im WFV-Pokal am Mittwoch gegen die Stuttgarter Kickers nur eine schöne Zugabe, so wirklich zählt jedoch der mögliche Wiederaufstieg in die Verbandsliga. Weil die direkten Konkurrenten aus Oberensingen und Echterdingen am Wochenende ebenfalls vor lösbaren Aufgaben gegen Abstiegskandidaten stehen, stehen die Neu-Ulmer in Zugzwang, um weiter träumen zu dürfen.

