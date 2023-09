Der Trainer von Türkspor Neu-Ulm sieht spielerische Fortschritte

Der bei Türkspor Neu-Ulm aussortierte Torhüter Jonas Gebauer hält sich jetzt beim TSV Buch fit.

„Wir wollen nachlegen“ – zwei Trainer haben ein identisches Ziel. Nick Hausner von der SSG Ulm spricht von einem Aufschwung, auch stimmungstechnisch. Ünal Demirkiran von Türkspor Neu-Ulm ist der Ansicht, dass das gute Spiel seiner Mannschaft in Bad Boll nur Sinn gemacht hätte, wenn man am Samstag erneut als Sieger vom Platz gehe. Er hat mit seinen Neu-Ulmern vor einer Woche in Bad Boll mit 4:3 gewonnen und hofft nun ab 15.30 Uhr im eigenen Stadion gegen den MTV Stuttgart auf weitere drei Punkte. „Wir haben endlich angefangen, Fußball zu spielen“, sagt Demirkiran über die spielerischen Fortschritte seines Teams. Gegen den starken Aufsteiger aus Stuttgart sollen seine Spieler die Herausforderung ernstnehmen, defensiv gut und kompakt stehen.

„Wir holen die Punkte nicht im Vorbeilaufen“, sagt SSG-Coach Nick Hausner. Im Ulmer Süden wird am Sonntag (15 Uhr) ebenfalls ein Aufsteiger erwartet. Der 1. FC Germania Bargau ist zwar zurück in der Landesliga, dort jedoch noch nicht wirklich angekommen. Mit nur einem Punkt auf der Habenseite zieren die Ostwürttemberger das Tabellenende. Personell drückt der SSG-Schuh vor diesem wichtigen Spiel ziemlich: Martin Aggeler sowie Niklas Kraus sind Rot-gesperrt, Jonathan Bölstler weilt im Urlaub, Steffen Reichl ist verletzt und hinter dem Einsatz von Johannes Streiter steht ein größeres Fragezeichen. In einer Woche steht im Übrigen etwas an, was es seit Urzeiten nicht mehr gegeben hat: ein Landesligaduell zweier Ulmer Vereine. Srbija Ulm hat dann die SSG 99 zu Gast.

TSV Buch gegen Bad Boll

Einen Gast hat man momentan auch beim TSV Buch. Nach seiner Vertragsauflösung mit Türkspor Neu-Ulm hält sich dort Torhüter Jonas Gebauer fit. Allerdings dürfte er in Buch kaum eine Aussicht auf ein Engagement haben, da mit Benjamin Maier und Patrick Negele dort bereits zwei Keeper mit Landesligaformat im Kader stehen. Bereits am Samstag (15.30 Uhr) wird eben dieses Niveau von Nöten sein, um den zweiten Heimsieg der Saison einfahren zu können. Im Felsenstadion ist der TSV Bad Boll zu Gast. Daheim ist den Rothtalern bislang noch kein einziger Dreier gelungen.

Ebenfalls schon am Samstag (15.30 Uhr) sind auch die beiden weiteren Landesligisten des Bezirks gefordert: Srbija Ulm ist beim SV Neresheim zu Gast und der FC Blaubeuren fährt zum TSGV Waldstetten. (jürs)