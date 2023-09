Neu-Ulm/Buch

06:00 Uhr

Der TSV Buch probiert es gegen Türkspor Neu-Ulm mal wieder

Plus Derby in der Fußball-Landesliga. Die SSG Ulm spielt gegen einen Angstgegner.

Von Jürgen Schuster

Wirkliche Begeisterung ist noch nicht aufgekommen. Vor dem vierten Spieltag in der württembergischen Fußball-Landesliga haben die Vereine aus dem Bezirk noch Luft nach oben. „Wir probieren es halt wieder“, sagt Trainer Harry Haug vor dem Derby am Samstag (15.30 Uhr) bei Türkspor Neu-Ulm. Er hat mit seinem TSV Buch noch kein einziges Spiel in der Kreisstadt gewonnen. „Endlich mal einen Punkt mitnehmen“, wünscht sich der Bucher Trainer. Er hat Türkspor bei dessen Auftritt vor einer Woche in Geislingen beobachtet und geht davon aus, dass er dort nicht das wahre Gesicht der Neu-Ulmer zu sehen bekam. Die waren bei ihrer 1:4-Schlappe am vergangenen Samstag ebenso wenig komplett, wie es Haugs eigene Mannschaft diesmal sein wird. Dominik Amann fehlt immer noch und Moritz Spann ist nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Weilimdorf gesperrt. Etwas besser sieht die Lage bei Türkspor Neu-Ulm aus. Unter anderem sind Tobias Weibler und Timo Barwan zurück im Kader. Insgesamt stehen Trainer Ünal Demirkiran wieder vier bis fünf Spieler mehr zur Verfügung. „Es ist wichtig, dass wir die Zweikämpfe annehmen“ – sagt Demirkiran und spielt damit auf die physischen Stärken der Bucher an. Im Gegenzug hofft er, dass seine Mannschaft mit schnell vorgetragenen Aktionen zum Erfolg kommt. Das Zustandekommen eben dieser Zweikämpfe würde er damit am liebsten von vorneherein verhindern.

SSG Ulm gegen Waldhausen

Der 3:1 Sieg der SSG Ulm beim MTV Stuttgart war ebenso überraschend wie wichtig. Waren es doch die ersten drei Zähler, die das Team von Trainer Nick Hausner ergattern konnte. Mit neuem Selbstvertrauen geht es am Sonntag (15 Uhr) im Ulmer Süden nun gegen den SV Waldhausen. Ob die Aalener Vorstädter nun gerade recht kommen, wird sich zeigen. Die Heimbilanz der SSG Ulm gegen den SV sieht düster aus: jedes Mal vor eigenem Publikum verloren und jedes Mal war es deftig: 1:4 und 0:5 lauteten die Ergebnisse.

