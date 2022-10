Sperre nach einem Spiel ohne Bedeutung für den TSV Buch

Buch gegen Frickenhausen wird an Allerheiligen wiederholt, der Platzverweis hat Gültigkeit.

Türkspor-Trainer Ünal Demirkiran spricht von einem ganz wichtigen Spiel: Die Neu-Ulmer empfangen am Samstag (15.30 Uhr) in der württembergischen Fußball-Landesliga den TSV Bernhausen. Das Duell zwischen dem Absteiger aus der Verbandsliga und dem Aufsteiger aus der Landesliga ist für Demirkiran eines dieser berühmten Sechspunkte-Spiele – zumal Bernhausen eben auch genau jene sechs Zähler mehr auf dem Konto hat und momentan auf dem ersten sicheren Tabellenrang platziert ist. Bei der 1:4 Pleite in Donzdorf hat Demirkiran einige Dinge gesehen, die nicht seinen Vorstellungen entsprechen: „Wenn wir da unten rauskommen wollen, müssen wir konstanter auftreten.“ Er spricht von einer Kettenreaktion, unter anderem sei die taktische Marschroute nicht komplett eingehalten worden. Jetzt sind aus Sicht des Türkspor-Trainers die Führungsspieler gefragt. Ob mit Antonio Pangallo einer dieser wichtigen Akteure zur Verfügung steht, ist noch offen.

Auch beim TSV Buch fehlen am Sonntag (15 Uhr) bei der SG Bettringen wichtige Spieler. Tim Voß wurde für seinen Schubser in der Partie gegen Frickenhausen für zwei Spiele gesperrt. Bitter und ärgerlich für die Bucher, weil dieses Spiel bekanntlich beim Stand von 3:1 für Buch witterungsbedingt abgebrochen wurde und wiederholt werden muss, die rote Karte für Voß aber dennoch Gültigkeit hat. Einen neuen Termin für das Wiederholungsspiel gibt es auch bereits, an Allerheiligen, also am 1. November, soll der zweite Versuch gelingen. Weiter fehlt mit Markus Bolkart ein anderer zentraler Baustein im Gefüge von Trainer Harry Haug. Bolkart kämpft noch mit den Nachwirkungen einer Hüft-OP.

Bei der SSG Ulm wird das Personal knapp, die Ulmer können die vielen personellen Ausfälle nur halbwegs und mit großer Mühe auffangen. Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) sind die Ulmer beim SV Bonlanden zu Gast. Der fällt seit geraumer Zeit mit erheblichen Leistungsschwankungen auf.

Der FC Blaubeuren stellt derzeit das beste Landesligateam des Bezirks und rangiert auf Tabellenplatz fünf. Gegen den TSVgg Plattenhardt ist der Aufsteiger vom Blautopf am Samstag (15.30 Uhr) auf eigenem Platz klarer Favorit und kann mit einem Sieg seine Position ausbauen.