Türkspor Neu-Ulm flirtet mit dem kleinen Scienza

Plus Türkspor Neu-Ulm verhandelt mit dem Bruder des Ulmer Torjägers Leo Scienza. Dabei hat der Verein künftig ein paar Euro weniger zur Verfügung.

Trainer Ünal Demirkiran relativiert die Nachrichten, wonach bei Türkspor Neu-Ulm der Gürtel enger geschnallt werden muss: „Es geht nur um wenige Euro.“ Er fügt hinzu: „Auch wenn manche Leute das erzählen – wir haben noch nie Riesensummen bezahlt.“ Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass der Hauptsponsor des württembergischen Fußball-Landesligisten seine finanziellen Zuwendungen zurückfährt. Bis auf Timo Barwan und Narciso Filho tragen offensichtlich alle Spieler das leicht veränderte Konzept mit.

Demzufolge werden ab Januar die Ausgaben für Spielergehälter und Aufwandsentschädigungen gekürzt. Nach den Worten von Demirkiran wird es in Neu-Ulm aber kein Szenario geben wie beim FC Blaubeuren vor ziemlich genau einem Jahr. Dort hatte bekanntlich auch ein Geldgeber seine Zahlungen reduziert, mit der Folge, dass die zweite Mannschaft abgemeldet wurde und sogar der Fortbestand der Blaubeurer Landesligatruppe auf der Kippe stand.