Neu-Ulm

06:00 Uhr

Der Jubel bei Türkspor Neu-Ulm ist schnell verstummt

Lokal Die zweite Garnitur wurde zwar Meister der Kreisliga A Iller. Aber der Abstiegder ersten Mannschaft aus der Verbandsliga „hat die Party gecrasht“.

Von Jürgen Schuster

Dass der Appetit mit dem Essen kommt, das ist eine alte Weisheit – im übertragenen Sinne gilt sie auch für die zweite Mannschaft von Türkspor Neu-Ulm. Ein einstelliger Tabellenplatz sei vor der Saison das eigentliche Ziel des späteren Meisters und Aufsteigers gewesen, sagt Özgür Tan. Jetzt weiß der Abteilungsleiter: „Am Ende war der Titel verdient, wir waren im Flow.“ Die meisten Siege, die treffsicherste Angriffsreihe, dazu noch am längsten an der Tabellenspitze in der Kreisliga A Iller – mit nackten Zahlen lässt sich die Einschätzung problemlos untermauern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen