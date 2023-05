Neu-Ulm

16.05.2023

Der Kapitän der Devils Ulm/Neu-Ulm geht von Bord

Plus Florian Döring verabschiedet sich nach fünf Jahren. Es gibt Spekulationen über seinen neuen Verein.

Von Marc Sayle

Nach der Saisonabschlussfeier mit 600 Besucherinnen und Besuchern verabschiedete der Eishockey Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm gleich sieben Spieler, die den Verein verlassen werden. Unter anderem geht der bisherige Kapitän Florian Döring.

Vor dem Konzert mit der Band Heaven in Hell wurden weitere Abgänge gemeldet. Dass Torhüter Benedikt Sommer seine Karriere beendet und und dass es Verteidiger Jan Müller in seine oberbayerische Heimat zieht, das war bereits bekannt. Aber auch Johannes Scheitle und Jonas Mikulic – beide Stürmer konnten sich nicht durchsetzen – sowie Jonathan Schalk (dem Verteidiger wird die Belastung aus Beruf, Studium und Eishockey zu hoch), Marius Dörner ebenso Florian Döring werden die Devils nach dieser erfolgreichen Saison verlassen. Vor allem der Abgang des Kapitäns schmerzt. Döring will nach fünf Spielzeiten bei den Devils künftig Bayernliga-Eishockey in der Nähe seines Wohnortes spielen. Spekuliert wird über einen Wechsel zum Ulmer Ex-Trainer Robert „Bobby“ Linke nach Königsbrunn. Auch Dörner, der ebenso lange für die Devils gespielt hat, wird es zu einem Konkurrenten in der Bayernliga verschlagen. Erstmals in ihrer Karriere werden aber Döring und Dörner, die auch in derselben Firma arbeiten, nicht dasselbe Trikot tragen. Als neuer Arbeitgeber von Dörner wäre Buchloe vorstellbar.

