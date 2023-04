Der letzte Auftritt des TTC Neu-Ulm in der Bundesliga

Plus Tischtennis-Trainer Dimitrij Mazunov wünscht sich einen Abschied mit Anstand. Er selbst macht weiter

Mit dem Gastspiel beim Traditionsverein TTC Zugbrücke Grenzau wird sich der TTC Neu-Ulm am Sonntag (15 Uhr) aus der Tischtennis-Bundesliga verabschieden (15 Uhr). Beide Teams können die Partie entspannt angehen. „Sportlich ist sie eigentlich uninteressant“, weiß auch TTC-Trainer Dimitrij Mazunov, er wünscht sich von seinen Spielern aber: „Wir wollen die Saison mit Anstand abschließen.“

Ganz anders war die Ausgangslage vor dem Hinspiel Mitte September: Damals schwebte Deutschlands kleinster Tischtennis-Verein noch auf Wolke sieben, träumte vom später realisierten Pokalsieg und vom kurz darauf knapp verpassten Erfolg in der Champions League, der TTC Neu-Ulm mischte zumindest zeitweise auch die Liga auf. Der Westerwald-Klub galt dagegen bis kurz vor Weihnachten noch als Abstiegskandidat.