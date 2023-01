Neu-Ulm

vor 17 Min.

Der Schwede des TTC Neu-Ulm spielt wieder in Schweden

Plus Truls Moregardh kehrt zu seinem früheren Klub zurück. In der Tischtennis-Champions-League darf Neu-Ulm ihn aber weiter einsetzen.

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Der TTC Neu-Ulm muss in der Tischtennis-Bundesliga ab sofort auf seinen schwedischen Topstar Truls Moregardh verzichten. Der 20-Jährige ist für die Rückrunde zu seinem früheren Klub Eslövs AI BTK zurückgekehrt und in der ersten schwedischen Liga bereits wieder spielberechtigt. In der Champions-League dagegen darf Moregardh aufgrund der etwas ungewöhnlichen Wechselbestimmungen weiterhin für den deutschen Pokalsieger Neu-Ulm aufschlagen. Hier steht bekanntlich am 15. Februar in Pfaffenhofen das Halbfinal-Hinspiel gegen Borussia Düsseldorf an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .