Der Trainer des TSV Neu-Ulm ärgert sich trotz des Sieges

Plus Der TSV Neu-Ulm fertigt den SV Jungingen mit 3:0 ab und bleibt ungeschlagen. Aber Trainer Peter Passer versteht nicht, dass auf Kunstrasen gespielt werden musste.

Der TSV Neu-Ulm konnte auch am Sonntag seine weiße Weste wahren: Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga besiegte den SV Jungingen mit 3:0, blieb ungeschlagen und beendete damit auch ein kleines Trauma. Im vergangenen Jahr hatte Jungingen die Neu-Ulmer in der Liga und im Pokal noch dreimal geschlagen.

Zunächst aber stand die Partie unter keinem guten Vorzeichen. „Wir haben 16 Grad und strahlenden Sonnenschein“, stellte TSV-Trainer Peter Passer vor dem Anpfiff fest. Wieder einmal hatte die Stadt Neu-Ulm bei idealem Fußballwetter aus für ihn unerfindlichen Gründen die Rasenplätze am Muthenhölzle gesperrt. Passer machte seinem Ärger weiter Luft: „Wir haben am Freitag noch auf Rasen trainiert. Dem Plätzen fehlt gar nichts.“ Als Ausrede für seine Mannschaft hätte er das ungeliebte Kunstrasen-Geläuf ohnehin nicht gelten lassen. „Die sollen rausgehen und kicken, egal wo“, schob er noch nach.