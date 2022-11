Neu-Ulm

03.11.2022

Der Überflieger Miesbach wartet auf die Devils Ulm/Neu-Ulm

Auf Trainer Martin Jainz und seine Mannschaft wartet am Freitag eine denkbar schwierige Aufgabe.

Plus Aber auch die Devils sind in der Eishockey-Bayernliga gerade gut drauf

Von Marc Sayle Artikel anhören Shape

Die Eishockeycracks des VfE Ulm/Neu-Ulm dürfen sich am Freitag (20 Uhr) beim derzeitigen Überflieger der Bayernliga präsentieren, dem TV Miesbach. Am Sonntag (18 Uhr) gastiert dann der ESC Dorfen in Neu-Ulm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .